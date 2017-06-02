«Уральский букет» в Губахе посвятили Году экологии





В этом году фестиваль "Уральский букет", который пройдет с 1 по 10 июня, посвящен Году Экологии в России. Приглашаются к участию дети от 6 до 18 лет, в том числе с ограничениями здоровья, не только из Губахи, но и из других городов Прикамья. Номинации фестиваля: вокал, хореография, декоративно- прикладное творчество, театральное искусство. Фестиваль детского творчества будет проходить на нескольких площадках городского округа Губаха. Проводится «Уральский букет» при поддержке Министерства культуры Пермского края.