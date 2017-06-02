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← Что нам стоит мост построить

Меры против мэра

зебра

Полиция завершила проверку в отношении мэра Краснокамска Юлии Потаповой, которая 14 марта сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. С водителя взыскали штраф по двум статьям административного кодекса в размере 2,5 тысяч рублей. ДТП произошло  в Краснокамске, на улице Чапаева. Несовершеннолетний переходил дорогу по зебре.– По факту ДТП проведено административное расследование, в результате которого стало известно, что вреда здоровью ребенка нанесено не было, – сообщили в краевом ГУ МВД в ответе на запрос 59.ru. – В отношении виновника ДТП внесены представления об ответственности по статьям «Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам» и «Невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД, водителем в связи с ДТП, участником которого он является». От комментариев мэр Краснокамска официально отказалась.

Метки: в Пермском крае, Аварии, Власть

Опубликовано: 02.06.2017 в 10:00 в рубрике - Радио Пермского края

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