Что нам стоит мост построить

Транспортная комиссия Правительства РФ одобрила проект моста через Чусовую. Решение комиссии дает возможность краевому министерству транспорта заключить соглашение с «Пермской концессионной компанией», которая является партнером по проекту. Общая стоимость строительства и реконструкции объекта – более 14 млрд. рублей, 9,6 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета, 3 млрд рублей вложит концессионер, часть средств будет выделена из региональной казны. Планируется, что новый мост через Чусовую будет построен к 2022 году. Строительство моста через реку Чусовую и подходов к нему – крупнейший проект государственно-частного партнерства в дорожном строительстве. В рамках соглашения концессионер будет обязан построить новый мост через Чусовую, провести капремонт существующего моста, построить и реконструировать существующие подъезды к мостовым переходам. В результате край получит современную скоростную дорогу с расчетной скоростью движения по мосту 100 км/ч. Затем построенный объект останется на содержании концессионера на период действия соглашения.» Проезд по мосту должен быть бесплатным», - отметил глава Прикамья Максим Решетников.