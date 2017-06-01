Детям подарили Фестиваль мороженого

В Парке Горького во Всемирный день защиты детей традиционно проходит фестиваль мороженого. Ведь дети так обожают это прохладное лакомство. В течение всего дня на центральной площади работают игровые площадки и проходят мастер-классы. В этом году тематикой праздника стали мультипликационные персонажи Тролли, вокруг них и проходят все основные действия.

Праздничные мероприятия для детей проходят по всему городу. В 17:00 во всех детских садах города пройдет семейный праздник. Родителей и их детей ждут спортивные эстафеты, а в 19:00 – на территориях дошкольных учреждений будут запущены фейерверки из воздушных шаров. В саду имени Миндовского в Индустриальном районе программа для гостей праздника начнется в 16:00. Малышей и их родителей встретят герои сказок «Капризка», «Снежная королева» и «Алиса в стране чудес».

В парке имени Чехова с 14:00 часов до 16:00 работали творческие площадки «Поляна веселого художника», «Песочное шоу» и «Рисунки на воде», площадки «Рисунки на асфальте», «Обнимашки» и кукольная лавка. Кульминацией праздника станет дискотека с выступлением коллективов района. Началась праздничная программа и в парке «Счастье есть». Мимы покажут всем желающим необычные способы использования зонтов, в творческих мастерских ребят научат создавать радужную открытку и картинку из песка. Также состоится концертная программа с участием персонажей из загадочного города Ливеньбуля.