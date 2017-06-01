Пермские дети встали в самый дружный хоровод
Пермские дети встали в хоровод со всей Россией. Перед Пермским театром оперы и балета прошла ежегодная всероссийская акция, приуроченная к Международному дню защиты детей - «Самый дружный хоровод». В «Самый дружный хоровод» встали школьники, воспитанники детских домов и интернатов, родители и педагоги более чем в 40 регионах России и ряде зарубежных стран. Сотни детей, родителей и педагогов, одетых в национальные костюмы, объединяются в яркий хоровод, символизирующий дружбу, мир и толерантность. В Перми перед началом грандиозного флешмоба прошел конкурс рисунков на асфальте «Тетрадка Дружбы – мир на земле!», а еще все участники исполнили песню «Пусть всегда будет солнце». В конце песни участники акции хором крикнули «Все дети хотят дружить» и запустили в небо бумажных голубей с добрыми пожеланиями.
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