Пермяки увидели сближение Луны со звездой-«принцем»
Пермяки смогли увидеть сближение Регула с Луной. "Сближение можно было наблюдать с 22:20, когда станет видно Регул в телескоп, до 01:20, когда Луна и Регул зайдут за горизонт", – пояснили в планетарии.
Регул – ярчайшая звезда в созвездии Льва и одна из ярчайших звёзд на ночном небе. С латыни название переводится как «принц». Регул массивнее Солнца примерно в 3,5 раза. Это молодая звезда, ей всего несколько сот миллионов лет.
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