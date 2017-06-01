Пермяки увидели сближение Луны со звездой-«принцем»

Пермяки смогли увидеть сближение Регула с Луной. "Сближение можно было наблюдать с 22:20, когда станет видно Регул в телескоп, до 01:20, когда Луна и Регул зайдут за горизонт", – пояснили в планетарии.

Регул – ярчайшая звезда в созвездии Льва и одна из ярчайших звёзд на ночном небе. С латыни название переводится как «принц». Регул массивнее Солнца примерно в 3,5 раза. Это молодая звезда, ей всего несколько сот миллионов лет.