Пермский губернский оркестр завершил весенний сезон
Пермский губернский оркестр завершает свой весенний сезон. Концерт прошел у ДК Солдатова. Пермякам представили программу "Скоро лето". В концерте прозвучали яркие оркестровые произведения, зажигательные танцы, лучшие песни и, конечно, музыкальные шутки. Как заверил руководитель оркестра, полковник Евгений Тверитинов, музыкальная программа - это прежде всего прощание с плохой погодой и пессимистическим настроением, а ни в коем случае - с любимой публикой.
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