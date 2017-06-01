Пермский губернский оркестр завершил весенний сезон

Пермский губернский оркестр завершает свой весенний сезон. Концерт прошел у ДК Солдатова. Пермякам представили программу "Скоро лето". В концерте прозвучали яркие оркестровые произведения, зажигательные танцы, лучшие песни и, конечно, музыкальные шутки. Как заверил руководитель оркестра, полковник Евгений Тверитинов, музыкальная программа - это прежде всего прощание с плохой погодой и пессимистическим настроением, а ни в коем случае - с любимой публикой.