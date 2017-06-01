В Перми изменилось расписание автобусных маршрутов
По просьбам пассажиров первый рейс автобусного маршрута №1 будет отправляться с остановки «микрорайон Садовый» на 20 минут раньше. Также с 1 июня изменится расписание автобусных маршрутов №10, №36 и №66. Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, на маршруте №1 «микрорайон Садовый – станция Пермь-II» будет добавлен утренний рейс в 05:40 с остановки «микрорайон Садовый». На автобусном маршруте №36 будет увеличено количество рейсов. Автобусные маршруты №10 «микрорайон Владимирский – микрорайон Нагорный» и №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» перейдут на летний режим работы: в течение дня количество рейсов будет уменьшено, при этом в часы пик движение маршрута сохранит регулярность.
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