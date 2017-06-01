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Жителя поселка Ныроб судили за браконьерство

охота

В Пермском крае вынесен приговор за браконьерство 40-летнему жителю поселка Ныроб. Суд признал его виновным по статье «Незаконная охота». Отделением дознания ОМВД России по Чердынскому району установлено, что в марте текущего года гражданин отправился на рыбалку. Увидев следы лося, у него возник преступный умысел, направленный на незаконную охоту. Выследив две особи животного, злоумышленник подстрелил их из охотничьего ружья, достоверно зная, что в это время года охота на лосей запрещена. В результате противоправных действий причинён ущерб в размере 400 тысяч рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. С виновного также будет взыскан причинённый материальный ущерб в полном размере. Приговор суда вступил в законную силу.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 01.06.2017 в 13:06 в рубрике - Радио Пермского края

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