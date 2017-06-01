В Губахе появится новая ледовая арена

Разработан проект нового ледового катка в Губахе. Проект был представлен на заседании краевого правительства. Планируется, что новая ледовая арена в Губахе, где юные хоккеисты смогут круглый год проводить свои тренировки и соревнования, будет построена в этом году на территории городского парка имени Юрия Гагарина. Единовременно каток сможет принять до 70 человек в смену, на трибунах будет 183 места. Площадь зала ледовой арены составит 2,3 тысячи кв. м, размеры ледового поля по бортам – 56х28 м. Объект стоимостью более 197 млн рублей возводится в рамках соглашения между благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, правительством Пермского края и администрацией Губахи. Глава региона Максим Решетников распорядился провести экспертизу проекта катка за 2-3 недели, чтобы не упустить строительный сезон и сдать объект в срок.