Лучшие из лучших удостоены премии в сфере культуры и искусства

В Перми определили победителей премии в сфере культуры и искусства в этом году. Так, премию имени Сергея Дягилева за лучшую актёрскую работу в жанре хореографии присудили Сергею Райнику, артисту театра «Балет Евгения Панфилова», за главную партию Леонардо в балете «Сын господина Пьеро из Винчи».

Премии имени народной артистки СССР Лидии Мосоловой за лучшую актерскую работу в жанре драматического искусства удостоена Татьяна Гладнева, артистка Пермского театра юного зрителя, за роль Лизы в спектакле «Продавец дождя». Премию имени Александра Немтина за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства коллегиально решено присудить Дмитрию Батину, за вокальный цикл «Песенки о Перми». Премии имени русского поэта и критика Алексея Мерзлякова за лучшее произведение художественной литературы удостоен Анатолий Гребнев за поэтическую книгу «Русь, Россия – отрада моя». Премию имени заслуженного художника России Ивана Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства» большинство членов комиссии отдали за молодого художника Ольгу Пермякову-Молчанову за персональную выставку «Так не бывает», которая была представлена в пермской арт-резиденции в мае прошлого года. За постановку мини-балета «Шинель» постановщика и артиста театра «Балет Евгения Панфилова» Алексея Расторгуева решено наградить премией имени заслуженного артиста России, режиссера Георгия Буркова. Заключительная премия имени исследователя и просветителя культуры Пермского края Николая Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность присуждена Юлии Балабановой, управляющей частной филармонии «Триумф», за созданную ею филармонию. Дмитрий Самойлов вручит премии победителям в торжественной обстановке в День России и День города, 12 июня.