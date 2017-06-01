Лето с пользой для себя и любимого города

Многие учащиеся и студенты в течение лета будут работать. По словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, в 2017 году в тематических лагерях состоится 487 смен, в которых примут участие более 16 тысяч детей, в том числе 4,4 тысячи «неблагополучных» детей 14-18 лет.

Из 11 тысяч учащихся средних учебных заведений 34% летом будут трудиться. Для их трудоустройства в крае есть студенческие трудовые отряды «Камелот», «Я и моя профессия», «Отряды мэра», Добровольческий волонтерский отряд «Монолит», трудовые лагеря по профессиям при техникумах и колледжах, некоторые ребята трудоустраиваются самостоятельно. Студенты Прикамья будет проходить летнюю практику, трудиться на временных рабочих местах, работать в студенческих отрядах.