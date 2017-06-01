Новый учебный год - в обновленных школах

В рамках проекта главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа на пятерку» заканчивается капитальный ремонт школ №112 в Мотовилихинском районе и №73 в Кировском районе, а также продолжается строительство новых корпусов школ №42 и №59. Напомним, капитальный ремонт школ №112 и №73 начался летом прошлого года. С того момента в школах была произведена полная перепланировка помещений в соответствии с современными требованиями, заменены инженерные системы, отремонтирован пол с укладкой плитки и линолеума. На сегодняшний день на объектах завершается внутренняя отделка помещений, монтаж системы вентиляции и благоустройство территории. В ближайшее время планируется обустроить спортивные комплексы, обеспечить школы современным оборудованием и мебелью. Кроме того, новые здания будут оснащены средствами доступа для маломобильных групп населения: пандусами, дополнительными поручнями, лифтами или стационарным подъемником внутри здания. Новый учебный год 1 сентября ребята начнут уже в обновленных школах.