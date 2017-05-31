На подготовку к новому учебному году край выделит 1 млрд рублей

Правительство Пермского края рассмотрело вопрос о готовности учреждений образования к следующему учебному году. К середине августа почти тысяча шестьсот детских садов, школ, организаций дополнительного образования должны быть готовы к работе с детьми. В 2017 году в Пермском крае в школы пойдут 306 тысяч учащихся, в детские сады – 166,6 тысяч дошкольников. К этому времени все образовательные учреждения должны закончить ремонты, провести противопожарные и антитеррористические мероприятия, исполнить требования санэпидемстанции. «В этом году мы значительно – почти на 40% - увеличили финансирование на эти цели. Направляем на подготовку к новому учебному году более 1 млрд рублей. 1 сентября свои двери должны открыть 8 новых объектов», - отметил глава края Максим Решетников. Министр образования Раиса Кассина пояснила, что по объектам, на которых намечен большой объем строительных и ремонтных работ, уже отобраны подрядчики, сразу по окончании учебного года они приступят к работе.