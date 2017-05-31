Пермский Центр Юрия Башмета проводит первую сессию

В краевой филармонии проходит первая сессия пермского образовательного центра Юрия Башмета. В мастер-классах особое внимание было уделено молодым музыкантам, играющим на духовых инструментах. Для занятий с детьми (а их более 30) из разных уголков Пермского края в город на Каме приехали ведущие российские педагоги и музыканты. Вторая сессия центра намечена на осень.