Одна рука помогает, другая - ворует
Помощница по хозяйству признана виновной в краже ювелирных изделий и верхней одежды. Свердловский районный суд Перми вынес приговор в отношении 40-летней жительницы Пермского района. Установлено, что гражданка являлась помощницей по хозяйству и имела возможность беспрепятственно находиться в квартире потерпевшей, в том числе в отсутствие хозяев. Воспользовавшись ситуацией, она тайно похитила ювелирные изделия и предметы верхней одежды. Похищенным имуществом в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. Причинённый материальный ущерб потерпевшей составил более полумиллиона рублей. Суд приговорил виновную к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, также с неё взыскана в пользу потерпевшей сумма материального ущерба.
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