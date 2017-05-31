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← Очёр - Цветущий город

Давайте жить дружно

ЗАГС

В пермском ЗАГСе начала работу комната примирения. Первой она появилась в Орджоникидзевском  районе. Создание комнаты примирения направлено на сохранение семьи и снижение количества разводов. С супругами в отделе ЗАГС будут работать медиаторы – дипломированные специалисты, помогающие разобраться в семейном конфликте. Эта практика существует в некоторых регионах России и уже показала свою эффективность.  Встречи будут проходить только по желанию супругов в согласованное с ними время в Орджоникидзевском отделе ЗАГС (улица Пулковская, 7).  Отметим, что в 2016 году  на территории сквера у железнодорожной станции «Молодежная» появились два арт-объекта – «Скамья примирения» и «Дерево любви», создание которых также направлено на примирение влюбленных и супружеских пар.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.05.2017 в 11:12 в рубрике - Радио Пермского края

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