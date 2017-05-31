Давайте жить дружно

В пермском ЗАГСе начала работу комната примирения. Первой она появилась в Орджоникидзевском районе. Создание комнаты примирения направлено на сохранение семьи и снижение количества разводов. С супругами в отделе ЗАГС будут работать медиаторы – дипломированные специалисты, помогающие разобраться в семейном конфликте. Эта практика существует в некоторых регионах России и уже показала свою эффективность. Встречи будут проходить только по желанию супругов в согласованное с ними время в Орджоникидзевском отделе ЗАГС (улица Пулковская, 7). Отметим, что в 2016 году на территории сквера у железнодорожной станции «Молодежная» появились два арт-объекта – «Скамья примирения» и «Дерево любви», создание которых также направлено на примирение влюбленных и супружеских пар.