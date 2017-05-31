Очёр - Цветущий город
В Очере объявлен смотр-конкурс «Цветущий город». Принять участие в нем могут учреждения, организации и предприятия всех форм собственности и жители города. Победители будут определены по номинациям озеленение и благоустройство территорий предприятий и организаций, парков, газонов, придомовых площадок многоквартирных домов и частного сектора, балконов и лоджий. Учитывается цветовое оформление, малые архитектурные формы, а также содержание и уход. Заявки на участие в смотре-конкурсе «Цветущий город» принимаются по 15 июня в отделе по социальным вопросам администрации Очерского городского поселения.
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