Очёр - Цветущий город

В Очере объявлен смотр-конкурс «Цветущий город». Принять участие в нем могут учреждения, организации и предприятия всех форм собственности и жители города. Победители будут определены по номинациям озеленение и благоустройство территорий предприятий и организаций, парков, газонов, придомовых площадок многоквартирных домов и частного сектора, балконов и лоджий. Учитывается цветовое оформление, малые архитектурные формы, а также содержание и уход. Заявки на участие в смотре-конкурсе «Цветущий город» принимаются по 15 июня в отделе по социальным вопросам администрации Очерского городского поселения.