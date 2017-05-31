Родник закрыт
Сотрудники администрации Кировского района Перми закрыли природный родник по ул. Водников,37 в микрорайоне Старые Водники, который существовал на этом месте 40 лет. Были демонтированы лестницы, крытое сооружение для набора воды. Работы проводились по предписанию главного государственного санитарного врача по Пермскому краю, так как вода была небезопасна для использования, – пояснили в городской администрации. В мэрии также добавили, что работы по демонтажу родника продолжатся и в ближайшие дни доступ к воде будет окончательно закрыт. Напомним, в марте 2017 года сотрудники Роспотребнадзора взяли пробу из скважины на улице Водников и обнаружили в ней антиген вируса гепатита А. Употреблять такую воду не рекомендуют даже для хозяйственных нужд.
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