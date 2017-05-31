Свинокомплекс «Пермский» загрязняет Воткинское водохранилище

Свинокомплекс "Пермский" оштрафовали за сброс сточных вод в Воткинское водохранилище. Работники природоохранной прокуратуры обнаружили, что нормативы по сбросам превышаются с октября 2015 года. По итогам проверки предприятие было оштрафовано на 80 тысяч, а главный энергетик – на 10 тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

"Очистные сооружения свинокомплекса сильно устарели, так как были построены 30 лет назад. В ходе модернизации комплекса, которая стартует в 2018 году, ГК «Синергия» инвестирует 200 млн рублей в их реконструкцию", – пояснила заместитель гендиректора ГК «Синергия» по правовым вопросам Нина Корюхова.