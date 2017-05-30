Безопасности детей - особое внимание
Полиция Прикамья обеспечивает охрану общественного порядка в период летнего оздоровительного отдыха детей. Полицейские проводят инструктаж с персоналом оздоровительных учреждений, принимают участие в комплексных проверках лагерей отдыха, автотранспорта, обеспечивающего перевозку несовершеннолетних, оснащённость связью. ГУ МВД России по Пермскому краю напоминает родителям, что обо всех недостатках в обеспечении безопасности детских оздоровительных учреждений необходимо информировать органы внутренних дел. Следует незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить информацию по телефону «02».
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