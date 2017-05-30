В Перми проходит большой краевой праздник «Взрослые и дети», посвящённый Дню защиты детей. На ежегодное мероприятие, организованное Министерством социального развития края, приехали 900 детей со всех территорий Прикамья. Это - отличники в учёбе и спорте, победители олимпиад, дети из многодетных, малообеспеченных, замещающих семей, а также воспитанники Центра временной изоляции для несовершеннолетних Главного управления МВД России. Для ребят будут организованы игры и конкурсы, а затем на сцене КДЦ состоится праздничный концерт детских творческих коллективов Пермского края.