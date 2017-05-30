Концерты под открытым небом отменили

В Перми отменили концерты под открытым небом. Со 2 по 4 июня в рамках летнего фестиваля «Пермский период. Новое время» на городской эспланаде должны были работать 6 тематических музыкальных площадок, в частности, джаз, рок, этно и авторская песня. На главной сцене перед Театром-Театром должны были выступить артисты театра, «Другого оркестра» из Екатеринбурга и Казанского симфонического оркестра. Однако, все мероприятия, которые должны были пройти в эти выходные на открытом воздухе, перенесли в помещения Культурно-делового центра. Как сообщили в Минкульте, это связано с плохой погодой и дождями, которые обещают синоптики.