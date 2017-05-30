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Серьезное похолодание продлится три дня

погода

Серьезное похолодание продлится в регионе три дня. В краевом МЧС сообщили, что 29, 31 мая и 1 июня местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов. Заморозки представляют опасность для всходов сельскохозяйственных растений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, – предупредили в ведомстве. По данным ГИС-центра ПГНИУ, конец мая в этом году стал самым холодным с 1996 года.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 30.05.2017 в 16:24 в рубрике - Радио Пермского края

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← В Перми открылась «Книжная площадь»

Концерты под открытым небом отменили →

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