Серьезное похолодание продлится три дня

Серьезное похолодание продлится в регионе три дня. В краевом МЧС сообщили, что 29, 31 мая и 1 июня местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов. Заморозки представляют опасность для всходов сельскохозяйственных растений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, – предупредили в ведомстве. По данным ГИС-центра ПГНИУ, конец мая в этом году стал самым холодным с 1996 года.