В Перми открылась «Книжная площадь»

Юбилейный - уже 10-й - фестиваль «Книжная площадь» открывается в Пермской краевой библиотеке имени Горького. С 11 часов и до 9 вечера сразу на нескольких площадках будут проходить творческие встречи с писателями, интерактивные образовательные лекции, мастер-классы, книжные выставки, концерты, экскурсии по главному книгохранилищу Пермского края. В программе - «Писательские вёрсты» пермского писателя Алексея Дубровина, выставка «Традиционная кукла народов Пермского края», значительное место на «Книжной площади» отдано коми-пермяцкой культуре: прошел показ детского кукольного спектакля «Лиса и зайчата» по мотивам коми-пермяцкого фольклора, открылась выставка-продажа сувениров и здесь же можно будет посетить мастерские, организованные Кудымкарским этнокультурным центром. Традиционно на празднике, приуроченном к общероссийскому Дню библиотек, наградят лучших библиотекарей Пермского края. Медиа-информационный фестиваль «Книжная площадь» проводится в Пермской краевой библиотеке с 2007 года и направлен на уважение к истории родного края, на развитие интереса к книге и культуре чтения, на продвижение современных электронных ресурсов.