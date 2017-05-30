В Перми открылась творческая школа «Модем искусства»
В Перми на базе детской музыкальной школы №3 открылась творческая школа «Модем искусства». На протяжении недели здесь будут обучаться 25 ребят из учреждений дополнительного образования Перми и края. Наставниками станут выпускники детских музыкальных школ и школ искусств Прикамья, продолжившие свое обучение в консерваториях. Они проведут консультации, открытые уроки, практикумы и творческие мастерские по пяти специальностям: фортепиано, виолончель, флейта, эстрадный вокал, теория музыки. На протяжении всего обучения команду ребят ждет интересная и насыщенная экскурсионная программа, в том числе посещение старинных особняков, Театра оперы и балета и краеведческого музея. Проект реализуется при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, министерства культуры Пермского края и Пермского краеведческого музея.
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