Вершки и корешки: Аграрии заканчивают посевную кампанию

Сельхозтоваропроизводители двух районов Прикамья закончили яровой сев – Еловского (4967 га – 104 % от плана) и Октябрьского (8420 га – 100 % от плана). Всего прикамские аграрии выполнили сев яровых культур 85 % к плану.

Всего свыше 160 сельских хозяйств края закончили посевную кампанию. Несмотря на неблагоприятные погодные условия весенне-полевые работы шли интенсивно. Среди лидеров сева яровых – предприятия Кунгурского района ООО Агрофирма «Труд» и СПК «Колхоз им.Чапаева», в Кудымкарском районе – сельскохозяйственный производственный кооператив «Россия», в Суксунском районе – ООО «Суксунское», в Куединском районе – СПК «Верный путь», в Сивинском районе – ООО «Колхоз им. Ленина». Закончен сев зерновых культур, продолжается подсев кормовых культур, картофеля и овощей. В текущем году выше показатель по обеспеченности минеральными удобрениями, что дает ожидания лучшей урожайности.