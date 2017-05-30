В Чайковском ловят нелегалов
На территории Чайковского района проходит первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2017». Цель мероприятия: соблюдение миграционного законодательства России гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства, юридическими и физическими лицами, работодателями, заказчиками работ, представителями принимающей стороны, противодействие незаконной миграции иностранных граждан и пресечение преступной деятельности организованных сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся незаконной миграцией и торговлей людьми. Также правоохранителями проводится работа по разъяснению иностранным гражданам и работодателям требований российского законодательства в сфере миграции.
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