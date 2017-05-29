Хорошее кино под куполом цирка

Сегодня в Пермском цирке состоится торжественное открытие кинозала. Здесь будут показывать только фильмы российского производства. "Киносеансы планируется проводить только по понедельникам – в этот день у артистов цирка выходной, – говорит директор Пермского цирка Мария Сумишевская. – Летом мы будем приглашать на сеансы ребят, которые отдыхают в летних лагерях при школах".

Всего в цирке две тысячи мест, но продавать билеты будут только на 1000-1200 мест, которые находятся в центральной части. Цирковой кинотеатр ничем не отличается от обычного, благодаря куполу в помещении создается особая акустика. Цены в цирковом кинозале демократичные – на дневной сеанс можно купить билет за 50 рублей, на вечерний – за 100. Сегодня вечером зрители увидят фильм "Большой" Валерия Тодоровского.