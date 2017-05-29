Хорошее кино под куполом цирка
Сегодня в Пермском цирке состоится торжественное открытие кинозала. Здесь будут показывать только фильмы российского производства. "Киносеансы планируется проводить только по понедельникам – в этот день у артистов цирка выходной, – говорит директор Пермского цирка Мария Сумишевская. – Летом мы будем приглашать на сеансы ребят, которые отдыхают в летних лагерях при школах".
Всего в цирке две тысячи мест, но продавать билеты будут только на 1000-1200 мест, которые находятся в центральной части. Цирковой кинотеатр ничем не отличается от обычного, благодаря куполу в помещении создается особая акустика. Цены в цирковом кинозале демократичные – на дневной сеанс можно купить билет за 50 рублей, на вечерний – за 100. Сегодня вечером зрители увидят фильм "Большой" Валерия Тодоровского.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В крае ЕГЭ сдают около 12 тысяч выпускников
В Пермском крае отметят Сабантуй
В Перми продолжают воровать крышки канализационных люков
В Прикамье возродят бренд «Покупай пермское»
На край надвигается очередное похолодание
Пермские родители смогут узнать все о детских лагерях
Дорога в Космос начинается в Перми
Опасное электричество: Берегите детей!
Крепкий бизнес возможен и в кризис
Над Пермью пролетает МКС
Добавить комментарий: