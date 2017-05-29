Богато дарованиями Прикамье

В Пермском академическом Театре-Театре проходит ежегодная церемония открытия детского творческого конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья». На ней выступят народный ансамбль уральского танца «Камушка», ансамбль «Воскресенье» и школа танца Юлии Трестер, – пояснили в краевом минкульте. Участие в торжественной церемонии принимают 29 делегаций из регионов Прикамья. В этом году фестиваль пройдет в пятый, юбилейный раз. Каждый год церемония открытия фестиваля проходит в рамках определенной концепции. В этом году темой выбрано «Одаренное племя». Дети выступят как представители различных направлений– актеров, художников, модельеров и других. Заочный этап конкурса начнется 1 июня. Очный намечен на октябрь-ноябрь. Итоги юбилейного фестиваля будут подведены на торжественной церемонии 1 декабря, в день рождения Пермского края.