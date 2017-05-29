В крае ЕГЭ сдают около 12 тысяч выпускников

В Прикамье, как и по всей России, стартует кампания по проведению Единого государственного экзамена, которая продлится до 1 июля. В этом году ЕГЭ будут сдавать порядка 12 тысяч выпускников. В процесс вовлечено более 5 тысяч организаторов и педагогов, развёрнуты 100 пунктов проведения ЕГЭ, в том числе 71 будут оборудованы видеонаблюдением. Начинают одиннадцатиклассники - сегодня они сдают экзамены по географии, информатике и ИКТ. 30 мая в процесс масштабной проверки знаний включатся выпускники 9-х класссов, которым предстоит пройти итоговую аттестацию по русскому языку.