В крае ЕГЭ сдают около 12 тысяч выпускников
В Прикамье, как и по всей России, стартует кампания по проведению Единого государственного экзамена, которая продлится до 1 июля. В этом году ЕГЭ будут сдавать порядка 12 тысяч выпускников. В процесс вовлечено более 5 тысяч организаторов и педагогов, развёрнуты 100 пунктов проведения ЕГЭ, в том числе 71 будут оборудованы видеонаблюдением. Начинают одиннадцатиклассники - сегодня они сдают экзамены по географии, информатике и ИКТ. 30 мая в процесс масштабной проверки знаний включатся выпускники 9-х класссов, которым предстоит пройти итоговую аттестацию по русскому языку.
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