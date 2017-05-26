В Пермском крае отметят Сабантуй

В воскресенье в 12.00 на Чайковском стадионе «Центральный» состоится традиционный праздник тюркоязычных народов «Сабантуй». Всех гостей ждут вкусная выпечка, напитки, веселые спортивные конкурсы, состязания и национальные игры для детей и взрослых, национальная борьба «Куреш», концертная программа с участием ансамбля «Сайлян», фольклорного ансамбля «Идель», детского ансамбля «Йолдызлар» и приглашенных артистов из республики Татарстан. Праздник продолжится вечерней программой, которая состоится на площадке музыкального училища, начало в 18.00 час. Вход свободный.