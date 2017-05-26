В Прикамье возродят бренд «Покупай пермское»
В Прикамье возродят бренд «Покупай пермское». На заседании совета предпринимателей при губернаторе Пермского края бизнесмены предложили возобновить несколько забытых инициатив региона.
Глава региона Максим Решетников напомнил о намерениях краевых властей восстановить бренд, объединяющий производителей региона, «Покупай пермское». Он, в частности, заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме, который стартует 1 июня, планируется подписание соглашения с X5 Retail Group. Документ закрепит за федеральным ритейлером обязательство при комплектовании ассортимента делать приоритет для производителей Прикамья.
Программа «Покупай пермское!» действовала в Прикамье с 2009 года. Проект был направлен на увеличение доли местных сельхозтоваропроизводителей на внутреннем рынке региона.
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