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На край надвигается очередное похолодание
Короткое потепление, которое пришло в Прикамье на несколько дней, сменится очередным похолоданием. По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха будет на 10 градусов ниже нормы. Так, уже в воскресенье в краевой столице ожидается +7 градусов и сильный ветер. 29 мая в Перми воздух прогреется всего до +8 градусов. На севере края возможен снег. В целом в Прикамье температура будет колебаться от +4 и до +9 градусов. Последняя неделя мая может стать самой холодной в этом месяце, сообщают в ГИС-центре Пермского университета.
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