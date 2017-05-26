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← Пермские родители смогут узнать все о детских лагерях

В Прикамье возродят бренд «Покупай пермское» →

На край надвигается очередное похолодание

погода

Короткое потепление, которое пришло в Прикамье на несколько дней, сменится очередным похолоданием. По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха будет на 10 градусов ниже нормы. Так, уже в воскресенье в краевой столице ожидается +7 градусов и сильный ветер. 29 мая в Перми воздух прогреется всего до +8 градусов. На севере края возможен снег. В целом в Прикамье температура будет колебаться от +4 и до +9 градусов. Последняя неделя мая может стать самой холодной в этом месяце, сообщают в ГИС-центре Пермского университета.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 26.05.2017 в 12:13 в рубрике - Радио Пермского края

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← Пермские родители смогут узнать все о детских лагерях

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