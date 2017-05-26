В Перми продолжают воровать крышки канализационных люков
С начала года с колодцев «НОВОГОРа» похитили более 200 крышек. С водопроводных колодцев украдено 102 крышки, с канализационных - 110.С начала года по фактам краж 13 крышек люков возбуждено три уголовных дела полицейскими Дзержинского и Свердловского районов. В полиции Индустриального района возбуждено уголовное дело по факту попытки кражи. Ущерб, причиненный коммунальному оператору, составил более 60 тыс. руб. В ходе расследований лишь малая часть похищенного имущества находится и возвращается коммунальной компании. Коммунальный оператор обращается к жителям: не оставайтесь равнодушными, если вы стали свидетелем кражи люков – незамедлительно звоните в полицию. Если заметили открытый колодец, сообщите в контактно-информационную службу «НОВОГОРа» по телефону 2100-680 или 068.
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