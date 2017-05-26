Пермские родители смогут узнать все о детских лагерях

«Прямая телефонная линия» по вопросам пребывания детей в лагерях отдыха во время летних каникул состоится 26 мая в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае. На все интересующие жителей Прикамья вопросы ответят представители правительства Пермского края и краевого Роспотребнадзора, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. Телефон «Прямой телефонной линии»: 217-68-90 работает с 14 до 15 часов.