В Перми состоится слет участников проекта «Золотой резерв». Площадкой мероприятия «Дорога в космос начинается в Перми» станет ПНИПУ (улица Академика Королева, 15). В рамках мероприятия более 100 учащихся 8-11 классов школ города, увлекающиеся изучением наук о космосе и технических дисциплин, смогут подробно познакомиться с крупнейшими лабораториями университета, получить информацию об его проектах для старшеклассников. Все ребята – участники общегородского рейтинга портфолио по номинациям «Интеллект» или «Техническое творчество», планирующие поступать в ПНИПУ. Кроме того, школьникам проведут презентацию проекта «Золотой резерв», на которой расскажут о правильном заполнении портфолио и возможном зачислении в общегородской рейтинг единого информационного ресурса «Электронное портфолио школьника». Важным событием слета станет пресс-конференция с участниками международной профильной смены детского центра «Артек» – «Первая космическая. Спутник-60». В рамках работы слета у руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений города будет уникальная возможность подробно познакомиться с современными условиями обучения студентов «политеха».