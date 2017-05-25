Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

  • Поиск по сайту

    • Расширенный поиск

На главную - Радио Пермского края

← Опасное электричество: Берегите детей!

Дорога в Космос начинается в Перми

ПОЛИТЕХ

В Перми состоится слет участников проекта «Золотой резерв». Площадкой мероприятия «Дорога в космос начинается в Перми»  станет ПНИПУ (улица Академика Королева, 15). В рамках мероприятия более 100 учащихся 8-11 классов школ города, увлекающиеся изучением наук о космосе и технических дисциплин, смогут подробно познакомиться с крупнейшими лабораториями университета, получить информацию об его проектах для старшеклассников. Все ребята – участники общегородского рейтинга портфолио по номинациям «Интеллект» или «Техническое творчество», планирующие поступать в ПНИПУ. Кроме того, школьникам проведут презентацию проекта «Золотой резерв», на которой расскажут о правильном заполнении портфолио и возможном зачислении в общегородской рейтинг единого информационного ресурса «Электронное портфолио школьника». Важным событием слета станет пресс-конференция с участниками международной профильной смены детского центра «Артек» – «Первая космическая. Спутник-60». В рамках работы слета у руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений города будет уникальная возможность подробно познакомиться с современными условиями обучения студентов «политеха». 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 25.05.2017 в 14:22 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Опасное электричество: Берегите детей!

Крепкий бизнес возможен и в кризис

Над Пермью пролетает МКС

Прикамье ожидает масштабный летний фестиваль

В Перми подвели итоги спортивно-патриотического фестиваля

В Лысьве на рабочего упало крановое колесо

ЧП у ДК Солдатова: Восемь детей получили травмы

В школах Прикамья проходят последние звонки

Все тонкости капремонта

Cайт «Управляем вместе» принимает жалобы на дорожников


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Опасное электричество: Берегите детей!

Обратите внимание

в Перми

Дорога в Космос начинается в Перми

В Перми состоится слет участников проекта «Золотой резерв». Площадкой мероприятия выбран политех.
читать25.05.2017 в 14:22
Метки: в Перми, Общество, Образование

Опасное электричество: Берегите детей!

Игры подростков возле объектов линий электропередач смертельно опасны.
читать25.05.2017 в 14:02
Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Крепкий бизнес возможен и в кризис

Краевой форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса» открывается на площадке ВЦ «Пермская ярмарка».
читать25.05.2017 в 13:25
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Над Пермью пролетает МКС

До конца текущего месяца жители Перми имеют шанс увидеть увидеть в небе пролетающую над планетой Международную космическую станцию.
читать25.05.2017 в 12:54
Метки: в Перми, Общество, В мире

Прикамье ожидает масштабный летний фестиваль

Летний фестиваль в Прикамье получил название «Пермский период. Новое время». Площадками фестиваля станет не только краевая столица, но и большинство муниципалитетов региона.
читать25.05.2017 в 12:36
Метки: в Перми, Общество

в России

Пермские «звездочки» разгромили столичный ЦСКА

Центральный матч шестого тура Чемпионата России состоялся на домашнем для столичного ЦСКА стадионе Янтарь. Пермячки выиграли со счетом 4:1.
смотреть видео читать24.05.2017 в 14:12
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

В Пермском крае проходит Единый день приема предпринимателей

Создать живой диалог, а не общаться языком правовых актов - главная цель единого дня приема предпринимателей.
смотреть видео читать24.05.2017 в 12:16
Метки: в России, в Пермском крае, Власть, Экономика

«Российский азимут»: С картой и компасом - на старт!

В выходные пермский парк культуры и отдыха Балатово превратился в полигон для спортивных ориентировщиков Прикамья.
смотреть видео читать23.05.2017 в 15:30
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России

Лауреатом Платоновской премии стал Алексей Иванов

Алексей Иванов получил высокую награду «за открытие сокровенных тайн отечественной истории».
читать23.05.2017 в 12:04
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Дешевые билеты в Сочи раскупают как горячие пирожки

В Перми началась распродажа авиабилетов из Перми в Сочи и по обратному маршруту.
читать22.05.2017 в 09:23
Метки: в Перми, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Дорога в Космос начинается в ПермиДорога в Космос начинается в Перми

Опасное электричество: Берегите детей!Опасное электричество: Берегите детей!

Крепкий бизнес возможен и в кризисКрепкий бизнес возможен и в кризис

Над Пермью пролетает МКСНад Пермью пролетает МКС

Прикамье ожидает масштабный летний фестивальПрикамье ожидает масштабный летний фестиваль

В Перми подвели итоги спортивно-патриотического фестиваляВ Перми подвели итоги спортивно-патриотического фестиваля

В Лысьве на рабочего упало крановое колесоВ Лысьве на рабочего упало крановое колесо

Последний звонок как передышка перед ЕГЭПоследний звонок как передышка перед ЕГЭ

В программу Фонда капремонта в Перми вошли 4784 домаВ программу Фонда капремонта в Перми вошли 4784 дома

Интерактивное ТВ позволяет ставить эфир на паузу и перематывать рекламуИнтерактивное ТВ позволяет ставить эфир на паузу и перематывать рекламу

Единый день приема предпринимателей: двери открыли 18 министерствЕдиный день приема предпринимателей: двери открыли 18 министерств

ЧП в Перми: последняя информация о пострадавшихЧП в Перми: последняя информация о пострадавших

По факту ЧП на Фестивале хоров возбуждено уголовное делоПо факту ЧП на Фестивале хоров возбуждено уголовное дело

В Перми на детей рухнула часть сценыВ Перми на детей рухнула часть сцены

Порывистый ветер и заморозки: Прогноз на 25 маяПорывистый ветер и заморозки: Прогноз на 25 мая

Балет «Распад атома» - мировая хореографическая премьера в ПермиБалет «Распад атома» - мировая хореографическая премьера в Перми

Инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерамИнспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам

ЧП у ДК Солдатова: Восемь детей получили травмыЧП у ДК Солдатова: Восемь детей получили травмы

Ремонтные работы изменили расписание электричекРемонтные работы изменили расписание электричек

Центр Добрянки залило кипяткомЦентр Добрянки залило кипятком

Школьники Култаево отмечают новосельеШкольники Култаево отмечают новоселье

«Медовый рябинник»: удивляемся и запасаемся«Медовый рябинник»: удивляемся и запасаемся

Закрытие ледового сезона будет красочнымЗакрытие ледового сезона будет красочным

Пермские «звездочки» разгромили столичный ЦСКАПермские «звездочки» разгромили столичный ЦСКА

В Перми продавали подозрительную свининуВ Перми продавали подозрительную свинину

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru