Крепкий бизнес возможен и в кризис

Краевой форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса» открывается сегодня на площадке ВЦ «Пермская ярмарка». Мероприятие направлено на стимулирование предпринимательской активности на территории Перми и края, повышение эффективности малого и среднего бизнеса. Главной темой форума станет обсуждение системы мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в регионе. Участники форума могут задать свои вопросы главе Пермского края Максиму Решетникову в рамках «Часа губернатора».Кроме того, программа форума предполагает работу нескольких секций информационных и образовательных мероприятий, конференцию бизнес-менторов, обсуждение актуальных вопросов в рамках круглого стола и дискуссионных площадок. В рамках выставочной экспозиции администрация Перми запланировала работу консультационных стендов по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, будут представлены успешные бизнес-проекты в сфере промышленности, молодежного, инновационного и социального предпринимательства, выставка франчайзинга. Запланировано проведение дискуссионной площадки «Налоги и современное право: актуальные проблемы и практика», организованной аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.