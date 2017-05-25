Опасное электричество: Берегите детей!
В Пермском крае участились несчастные случаи с подростками, связанные с их беспечным поведением и отсутствием должного контроля со стороны взрослых. Детский травматизм - серьезная проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети располагают большим количеством свободного времени и чаще находятся на улице без присмотра взрослых. Появлению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, недостаток жизненного опыта, отсутствие чувства опасности. Поэтому взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них. В преддверии школьных каникул главный инженер Северных электрических сетей филиала МРСК Урала Пермэнерго Олег Николаенко напомнил, насколько опасны игры подростков возле объектов линий электропередач.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Крепкий бизнес возможен и в кризис
Над Пермью пролетает МКС
Прикамье ожидает масштабный летний фестиваль
В Перми подвели итоги спортивно-патриотического фестиваля
В Лысьве на рабочего упало крановое колесо
ЧП у ДК Солдатова: Восемь детей получили травмы
В школах Прикамья проходят последние звонки
Все тонкости капремонта
Cайт «Управляем вместе» принимает жалобы на дорожников
Чиновник гору обойдёт
Добавить комментарий: