Опасное электричество: Берегите детей!

В Пермском крае участились несчастные случаи с подростками, связанные с их беспечным поведением и отсутствием должного контроля со стороны взрослых. Детский травматизм - серьезная проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети располагают большим количеством свободного времени и чаще находятся на улице без присмотра взрослых. Появлению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, недостаток жизненного опыта, отсутствие чувства опасности. Поэтому взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них. В преддверии школьных каникул главный инженер Северных электрических сетей филиала МРСК Урала Пермэнерго Олег Николаенко напомнил, насколько опасны игры подростков возле объектов линий электропередач.