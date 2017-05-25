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← Прикамье ожидает масштабный летний фестиваль

Над Пермью пролетает МКС

МКС

До конца текущего месяца жители Перми имеют шанс увидеть увидеть в небе пролетающую над планетой Международную космическую станцию. Как рассказали в пермском планетарии, яркость станции сравнима с планетой Венерой, и увидеть ее можно даже в крупных городах, где атмосферная засветка не позволяет разглядеть некоторые крупные созвездия. Отличить МКС от других небесных объектов просто. Она выглядит как движущаяся с запада на восток яркая звезда. Весь путь по звёздному небу занимает у неё около 5 минут. Сильный телескоп позволяет рассмотреть детали станции: крылья, модули и пристыкованные транспортные корабли. 

Метки: в Перми, Общество, В мире

Опубликовано: 25.05.2017 в 12:54 в рубрике - Радио Пермского края

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