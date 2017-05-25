Прикамье ожидает масштабный летний фестиваль
Летний фестиваль в Прикамье получил название «Пермский период. Новое время». Он предусматривает проведение не только культурных, но и спортивных, разножанровых мероприятий. По задумке краевых властей, площадками фестиваля в этом году станет не только краевая столица, но и большинство муниципалитетов региона. В частности, мероприятия пройдут в Березниках, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Чердыни. Всего под знаком фестиваля будет проведено более 200 мероприятий, ожидается, что в них примут участие свыше 1 млн человек. Откроет фестиваль 1 июня на площадке перед Театром-Театром праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. Программа фестиваля еще окончательно не сформирована. Планируется, что в ближайшее время она появится на сайте краевого минкульта и проекта «Управляем вместе». Напомним, глава минкульта Галина Кокоулина в начале года объявила о закрытии проекта фестиваля «Пермский калейдоскоп», который проходил в парке им. Горького в 2015 и 2016 годах и стал заменой «Белым ночам».
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