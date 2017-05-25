В Перми подвели итоги спортивно-патриотического фестиваля

Подведены итоги Спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы России». В этом году он получил статус краевого, к пермским учащимся присоединились ребята из восьми территорий Прикамья. Количество пермских школьников возросло до 40 тысяч. В рамках фестиваля прошел ряд традиционных мероприятий: викторина «Награды сынов Отечества», конкурс художественно-прикладного творчества «Доблесть русских воинов», спортивный турнир «Русский силомер» и конкурс «Лучшая презентация». Для конкурса «Доблесть русских воинов» учащиеся 10 классов готовили работы в различных видах и техниках декоративно-прикладного творчества – рисунки, плакаты, аппликации. По итогам конкурса было отмечено семь работ. 29 пермяков стали победителями турнира «Русский силомер» и более 260 человек были отмечены в викторине «Награды сынов Отечества».