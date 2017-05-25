В Лысьве на рабочего упало крановое колесо

Нарушение требований охраны труда произошло в группе по ремонту и обслуживанию грузоподъёмного оборудования отдела главного механика службы главного инженера лысьвенского предприятия «Электротяжмаш-Привод». В конце ноября начальник группы при погрузочно-разгрузочных работах дал указание подчинённому вручную перекатить металлические крановые колёса весом 320 кг каждое. Без оборудования - тележек и катков для перемещения. Во время перекатки одно из колёс упало на рабочего. Потерпевший получил открытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени. В лысьвенском следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье – «Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Обвиняемый принёс потерпевшему извинения и возместил материальный ущерб. Точку в этом инциденте поставит суд,- сообщает местная газета «Искра».