ЧП у ДК Солдатова: Восемь детей получили травмы





Сегодня на площади у ДК Солдатова во время мероприятий, посвященных Дням Славянской письменности, из-за сильного порыва ветра и слабого крепления упала звуковая конструкция. Восемь детей и двое взрослых получили травмы. Пятеро из них направлены в Детскую краевую клиническую больницу, один в тяжелом состоянии. Двое детей находятся в Краевой клинической больнице. Один ребенок госпитализирован в Детскую больницу им. Пичугина, его здоровью ничего не угрожает, он находится в состоянии шока. Одна женщина направлена в 7 краевую больницу, она также находится в состоянии шока; еще одна женщина отказалась от госпитализации. Детям и взрослому оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. С родителями детей проводят консультации врачи и психологи. По предварительным данным, падение конструкции произошло из-за отсутствия качественного крепления. В отношении компании – подрядчика, отвечавшей за организацию мероприятия, проводится проверка правоохранительными органами. На место происшествия оперативно прибыли глава региона Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов. Правительство Пермского края и администрация города Перми оказывает всю необходимую помощь в лечении пострадавших детей. На сегодня все мероприятия, посвященные Дням Славянской письменности и культуры, в Перми отменены.