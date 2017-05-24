В школах Прикамья проходят последние звонки

В школах Прикамья начинаются последние звонки. Грандиозное празднование запланировано в Перми, где в этом году учебные учреждения заканчивают более 4 тысяч одиннадцатиклассников и 9 тысяч девятиклассников. Как сообщает пресс-служба мэрии, до конца недели в школах, лицеях и гимназиях пройдут торжественные линейки, концерты и награждения. Так, для выпускников школы №10 праздник пройдет в формате морской регаты под названием «Улыбка фортуны». В Парке Горького специально для выпускников выступят Del Tremens и El Capitan. А в пять часов вечера одновременно на трех площадках города - в парках «Счастье есть», имени Чехова и саду имени Миндовского - стартует грандиозное шоу под открытым небом «Последний звонок в парке».