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В школах Прикамья проходят последние звонки

последний звонок

В школах Прикамья начинаются последние звонки. Грандиозное празднование запланировано в Перми, где в этом году учебные учреждения  заканчивают более 4 тысяч одиннадцатиклассников и 9 тысяч девятиклассников. Как сообщает пресс-служба мэрии, до конца недели в школах, лицеях и гимназиях пройдут торжественные линейки, концерты и награждения. Так, для выпускников школы №10 праздник пройдет в формате морской регаты под названием «Улыбка фортуны».  В Парке Горького специально для выпускников выступят Del Tremens и El Capitan. А  в пять часов вечера одновременно на трех площадках города - в парках «Счастье есть», имени Чехова  и саду имени Миндовского - стартует грандиозное шоу под открытым небом «Последний звонок в парке».

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 24.05.2017 в 09:52 в рубрике - Радио Пермского края

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