Кому запреты не писаны
Жители села Романово и посёлка Вогулка Усольского района протестуют против разработки карьеров в защитных нерестоохранных лесах и в пойме реки Яйвы. Соответствующее обращение с несколькими сотнями подписей передано и.о. губернатора Пермского края Максиму Решетникову, а также краевому прокурору.
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края рассматривает вопрос о предоставлении права недропользования на особо охраняемых природных территориях. Речь идёт о добыче строительного песка в защитных нерестоохранных сосновых борах близ Романовского сельского поселения и гравийно-песчаной смеси в пойме реки Яйва. Эти места активно посещаются местным населением, летом для сбора ягод и грибов, зимой - для катания на лыжах.
«В результате строительства двух карьеров природная и рекреационная ценность данной территории будет сведена к нулю, - говорится в обращении жителей. - Мы категорически не согласны с реализацией данного проекта и готовы использовать все способы гражданского протеста». Администрация Романовского сельского поселения разделяет озабоченность жителей и считает проект опасным,- сообщает агентство «Перископ».
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