В начале было Слово
В Перми проходят 19-е молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения, приуроченные к празднованию Дней славянской письменности и культуры. Цель проведения чтений – привлечение внимания молодежи к традициям просветительства и его значения для укрепления нравственных основ общества, изучение истории Пермского края.
Начались чтения в Центральной городской библиотеке имени Пушкина. Исследовательские работы и сообщения участников были представлены на пяти секциях: «Словесность», «Литература», «История и краеведение», «Культура и искусство», «Духовно-нравственное воспитание». Все желающие смогли принять участие в экскурсии по Дому Смышляева и в пешеходной экскурсии к бывшим Королевским номерам. Участники чтений побывали и на краевом радио, где состоялась экскурсия «Пермскому радио – 90 лет» и мастер-класс «Азы журналистики».
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