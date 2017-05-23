Чиновник гору обойдёт

Жители Висима вновь пожаловались на ограниченную транспортную доступность микрорайона. Они попросили власти организовать автобусный маршрут от остановочного пункта «Висим-2» до площади Восстания (кольцевая развязка), а лестничные спуски к трамвайной остановке по улицам Пролетарская и Восстания оборудовать пандусами, отвечающими требованиям ГОСТа и СНиПа РФ. Петиция к Главе города Перми Дмитрию Самойлову, председателю гордумы Юрию Уткину, главе Прикамья Максиму Решетникову размещена на ресурсе Change.org. В настоящее время ее подписали 376 человек. Отметим, что организовать маршрут муниципального транспорта по ул.Восстания, от ул.1905 года до ул. Зенкова, не могут из-за значительного уклона дороги, который делает небезопасным пассажирские перевозки. Однако меры по выполаживанию естественного склона с целью обеспечения нормативного уклона проезжей части дороги также не предпринимаются в связи с отсутствием денежных средств, указывают жители.