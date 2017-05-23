Лауреатом Платоновской премии стал Алексей Иванов

В Воронеже прошло заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Во время мероприятия был объявлен лауреат премии в 2017 году – Алексей Иванов. На рассмотрение Совета было представлено шесть претендентов, работающих в сфере литературы, театра и кино. Как сообщает Официальный портал органов власти Воронежской области, Алексей Иванов получил награду «за открытие сокровенных тайн отечественной истории». Произведения Алексея Иванова включены в программу по современной литературе для вузов. Произведения автора послужили материалом для написания более сотни научных работ и пяти диссертаций. Его романы переведены на сербский, голландский, французский и китайский языки. Вручение премии состоится в дни проведения международного Платоновского фестиваля искусств в июне.