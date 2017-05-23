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← На маршрут вышел пермский рок-трамвай

Лауреатом Платоновской премии стал Алексей Иванов →

Руки в ноги - и на йогу

йога

В краевом центре этим летом вновь будут проходить занятия йогой на свежем воздухе. Несколько мест в разных районах Перми, где будет проходить «парковая» йога, открывает Пермская академия йоги. Традиционно это будет Балатовский парк (район ДКЖ), театральный сквер, Райский сад, а также двор ЖК Грибоедовский и стадион школы №135 в микрорайоне Садовый. С июня традиционно начнутся занятия в Горьковском парке. Занятия йогой будут проходить при хорошей погоде, их могут посещать неограниченное число человек. Время занятий, как правило, будет утренним. Тем, кто желает заниматься йогой в лесу, необходимо обработать одежду от клещей,- предупреждают преподаватели. 

Метки: в Перми, Общество, Спорт, Здоровье

Опубликовано: 23.05.2017 в 12:02 в рубрике - Радио Пермского края

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← На маршрут вышел пермский рок-трамвай

Лауреатом Платоновской премии стал Алексей Иванов →

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