Руки в ноги - и на йогу

В краевом центре этим летом вновь будут проходить занятия йогой на свежем воздухе. Несколько мест в разных районах Перми, где будет проходить «парковая» йога, открывает Пермская академия йоги. Традиционно это будет Балатовский парк (район ДКЖ), театральный сквер, Райский сад, а также двор ЖК Грибоедовский и стадион школы №135 в микрорайоне Садовый. С июня традиционно начнутся занятия в Горьковском парке. Занятия йогой будут проходить при хорошей погоде, их могут посещать неограниченное число человек. Время занятий, как правило, будет утренним. Тем, кто желает заниматься йогой в лесу, необходимо обработать одежду от клещей,- предупреждают преподаватели.